Regensburg: Brand in Domspatzen-Tiefgarage gelöscht

Am Sonntagabend musste die Berufsfeuerwehr Regensburg zu einer stadtbekannten Adresse ausrücken: Im Musikgymnasium der Regensburger Domspatzen war Feuer ausgebrochen. Schnell stellte sich heraus, wo sich der Brandherd befand. Schwarzer Rauch kam aus der Tiefgarage. Ein Auto war dort in Flammen aufgegangen.

Die Berufsfeuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen und schließlich löschen. Danach galt es, den Rauch zu entlüften und etwaige Schäden am Gebäude oder den übrigen Räumen festzustellen. Hier ist die Höhe des Sachschadens noch unklar. Laut Einsatzleiter Thomas Männer kann nach den Ferien aber ganz normaler Schulbetrieb stattfinden. Die Räumlichkeiten der Schule waren durch Rauch und Ruß nicht beschädigt worden. Wegen der Pfingstferien waren zum Zeitpunkt des Brandes lediglich drei Frauen im Gebäude, die alle unverletzt blieben.

Die Brandursache ist noch unklar. Nach ersten Einschätzungen der Polizei handelt es sich wohl um einen technischen Defekt an einem Auto, welches in der Tiefgarage abgestellt gewesen war. Gegen Mittag soll ein Brandgutachter näheres klären.

Im Einsatz waren neben der Berufsfeuerwehr Regensburg auch die Löschzüge Weichs und Altstadt.

Der Einsatzbericht der Berufsfeuerwehr

Am Sonntagabend kam es in Regensburg in der Diepenbrockstraße zu einem Brand in einer Tiefgarage. Schwarzer Rauch drang aus einer Tiefgarage des Musikgymnasiums der Regensburger Domspatzen. Die Berufsfeuerwehr Regensburg sowie die Freiwilligen Feuerwehren vom Löschzug Weichs und der Löschzug Altstadt eilten zu dem gemeldeten Brand.

Bereits von der Hauptfeuerwache der Berufsfeuerwehr aus konnte die schwarze Rauchentwicklung deutlich wahrgenommen werden. Ein Fahrzeug der insgesamt fünf abgestellten Autos brannte lichterloh. Durch die Hitzeeinwirkung und die starke Rauchbildung wurden auch die weiteren vier geparkten Autos stark beschädigt.

Die Einsatzkräfte konnten unter schwerem Atemschutz den Brand nach kurzer Zeit lokalisieren und mit 2 C-Rohren löschen.

Mit Hilfe von mehreren Hochdrucklüftern konnte die Garage anschließend belüftet werden. Weil gerade Schulferien sind, hielten sich keine Schüler im Gebäude auf. Auch die drei Klosterschwestern, die sich im Gebäude befanden, blieben unverletzt. Der Chorraum musste, nachdem der Brand gelöscht war, ebenfalls noch belüftet werden. Wie hoch der Sachschaden an dem Gebäude durch den Brand in der Garage ist, konnte vor Ort noch nicht näher beziffert werden. Ersten Schätzungen zufolge dürfte der Schaden aber im sechsstelligen Bereich liegen. Weshalb der Brand ausgebrochen ist, ermitteln nun Experten der Kriminalpolizei Regensburg. Nach rund zwei Stunden konnten die zahlreichen Feuerwehren vor Ort wieder abrücken.

Einsatzbericht Berufsfeuerwehr Regensburg / MF