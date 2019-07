Regensburg: Brand in der Steinergasse – starke Rauchentwicklung

In Regensburg hat in den Nachmittagsstunden eine Fassade gebrannt. Wie das Polizeipräsidium Oberpfalz berichtet, hat die Bepflanzung an der Außenfassade eines Gebäudes Feuer gefangen. Dabei war die Rauchentwicklung zunächst so stark, dass der Bereich zwischen Bismarckplatz und Gesandtenstraße teilweise gesperrt werden musste

Ein Polizeisprecher hat allerdings bestätigt, dass es bislang keine gefährdeten beziehungsweise verletzten Personen gibt.