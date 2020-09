Regensburg: Brand im Stadtosten – Rauchschwaden ziehen über die Stadt

Am späten Freitagabend hat ein Großbrand im Regensburger Stadtosten die Einsatzkräfte beschäftigt.

Nach der Erstmeldung der Polizeiinspektion Süd (21:30 Uhr) steht eine Lagerhalle in der Werner-Heisenberg-Straße in Vollbrand. Dort ist ein Recyclingunternehmen angesiedelt. Es seien keine Personen in Gefahr. Die Rauchsäule ist weithin sichtbar.

Für uns ist die Videoagentur vifogra vor Ort. Hier erste Eindrücke: