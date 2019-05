Regensburg: Brand am Tainingsgelände des SSV Jahn

Treibt in Königswiesen ein Feuerteufel sein Unwesen? In den letzten Wochen und Monaten hat es dort bereits mehrmals gebrannt, beispielsweise bei zwei Gaststätten in der Augustenstraße. Am Donnerstagabend 23.05.19 hat es dann erneut gebrannt - diesmal ein Geräteschuppen im Kaulbachweg.

Am späten Donnerstagabend, 23.05.19, ist die Berufsfeuerwehr gegen 22:30 Uhr zu einem Brand am Kaulbachweg in Regensburg gerufen worden - und zwar zum Trainingsgelände des SSV Jahn Regensburg. Vor Ort brannte ein ca. 50 Quadratmeter großer Geräteschuppen.

Entsprechend der vorgefundenen Lage wurde der Kräfteansatz erhöht und neben dem restlichen Löschzug der Berufsfeuerwehr auch die Kräfte der freiwilligen Feuerwehr Graß an die Einsatzstelle beordert.

Unter Atemschutz konnten die eingesetzten Feuerwehren den Brand nach knapp 20 Minuten löschen. Abschließend wurde der völlig ausgebrannte Geräteschuppen mit der Wärmebildkamera auf Glutnester kontrolliert und der Brandschutt mit einem Schaumteppich abgedeckt, um ein Wiederauflodern der Flammen zu verhindern.

Aufgrund der Dunkelheit und des unwegsamen Geländes wurde die Einsatzstelle großflächig ausgeleuchtet.

Kurz nach Mitternacht konnten die Kräfte die Einsatzstelle wieder verlassen.

Neben den Kräften der Feuerwehr waren auch mehrere Streifen der Polizei sowie der Rettungsdienst an der Einsatzstelle.

Die Polizei schließt einen Zusammenhang zu den bisherigen Brandfällen in Königswiesen nicht aus und geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus.