In Regensburg ist am Mittwochabend erneut eine Bombe aus dem zweiten Weltkrieg gefunden worden. Wie unter anderem die Warn-App NINA am Abend mitteilte, wurde der Sprengkörper ca. gegen 19:00 Uhr entdeckt. Der Fundort ist der Unterislinger Weg in Regensburg. Nach ersten Angaben handelte es sich um eine 125 Kilogramm Bombe aus dem 2. Weltkrieg, offenbar mussten aber nur wenige Anwohner in einem Umkreis von 300 Metern evakuiert werden.

Wie Ratisbona Media am Abend meldet, konnte der Sprengkörper gegen 20:30 Uhr erfolgreich entschärft werden!

© Ratisbona Media

MF