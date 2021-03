Regensburg: 250-Kilo-Bombe gefunden – Evakuierung am Freitag

Update, 15:11 Uhr

Das Polizeipräsidium Oberpfalz hat eine Meldung herausgegeben, wonach von der Evakuierung ca. 4.000 Personen betroffen sein werden. Auch ein im Sperrradius um den Fundort der 250-Kilogramm-Bombe befindliches Altenheim mit etwa 140 Bewohnern muss evakuiert werden.

Die Polizeimeldung:

Am Donnerstagvormittag wurde bei Bauarbeiten eine Fliegerbombe aufgefunden. Derzeit laufen die Vorbereitungen für die Evakuierung und Entschärfung.

Am Morgen des 11. März 2021 wurde gegen 07.30 Uhr im Rahmen von Bauarbeiten an der Augsburger Straße eine Fliegerbombe aufgefunden. Derzeit laufen die Vorbereitungen für die Evakuierungs- und Entschärfungsmaßnahmen.

Es handelt sich um eine amerikanische, 250 kg schwere Fliegerbombe, ein sog. Zerscheller. Der Kopfzünder ist intakt und enthält noch ca. 60 kg Sprengstoff. Die Entschärfung wird am Freitag, 12. März 2021, durchgeführt und beginnt voraussichtlich am frühen Nachmittag.

Am 12. März 2021 ab 11.00 Uhr werden Verkehrssperrungen und Evakuierungsmaßnahmen durchgeführt. Nach derzeitigem Stand beträgt der erforderliche Sperrradius im Stadtteil Kumpfmühl 400 m.

Die Autobahn und der Zugverkehr sind vom Sperrradius nicht betroffen

Von der Evakuierung sind ca. 4.000 Personen betroffen. Im Sperrradius befindet sich auch ein Altenheim, dessen etwa 140 Bewohner ebenfalls evakuiert werden.

Als Anlaufstelle für Personen, die ihre Wohnung verlassen müssen und nicht vorübergehend bei Freunden oder Verwandten unterkommen können, ist am 12.03.2021 ab 09.00 Uhr das Von-Müller-Gymnasium, Erzbischof-Buchberger-Allee 21, 93051 Regensburg geöffnet.

Es wird darauf hingewiesen, dass die derzeit geltenden Coronaregeln am 12.03.2021 auch während der Evakuierungsmaßnahmen Gültigkeit haben! Es dürfen zwei Haushalte, maximal 5 Personen, zusammenkommen.

Durch die Stadt Regensburg ist ein Bürgertelefon eingerichtet. Dieses ist unter der Rufnummer

0941/507-2326

erreichbar und am 11.03.2021 bis 17.30 Uhr, sowie am 12.03.2021 ab 08.00 Uhr besetzt. In den übrigen Zeiten ist ein Anrufbeantworter mit Informationen geschaltet.

Personen, die Hilfe brauchen, um ihre Wohnung zu verlassen, werden gebeten, sich an das Bürgertelefon zu wenden.