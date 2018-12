Regensburg: Bistum legt Finanzen offen

Das Bistum in Regensburg hat heute Vormittag seine Finanzen offengelegt. Die Neuerung: Zum ersten Mal wurden die Bilanzen aller 20 Rechtsträger präsentiert.

Allerdings: Ein Gesamtvermögen sei nicht zu beziffern, so Generalvikar Michael Fuchs. Nach seiner Einschätzung sei das Bistum Regensburg allerdings eines der größeren in Deutschland.

Bei dem Pressetermin präsentierte das Bistum viele Zahlen in schwindelerregender Höhe aus der Jahresbilanz für das Jahr 2017. Am höchsten lagen die Werte bei der Diözese, die als eine Körperschaft des öffentlichen Rechts gilt. Das Eigenkapital liegt demnach bei 899,5 Millionen Euro. Das Nettovermögen liegt bei 154,9 Millionen. Ähnlich hoch liegt auch das Nettovermögen der katholischen Jugendfürsorge der Diozese Regensburg e.V.. Es beläuft sich auf 153,1 Millionen Euro. Das Eigenkapital liegt bei 317,3 Millionen.

Für alle, die selbst einen Blick in die Zahlen und Bilanzen des Bistums werfen möchten, für die wurde die Seite www.zahlengesichter.de ins Leben gerufen. Die Seite enthält alle Bilanzen, alle Gewinn- und Verlustrechnungen und alle Lageberichte. Das Bistum Regensburg will der Öffentlichkeit so eine umfangreiche Transparenz der kirchlichen Finanzen bieten.

