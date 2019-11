Regensburg: Bier-Europameistertitel für Weltenburger

Weltenburger schafft das Triple: Juroren aus 30 Nationen testeten rund 2.500 Biere aus 47 Ländern. Bereits zum dritten Mal holt der Asam-Bock der ältesten Klosterbrauerei weltweit in diesem Jahr die Goldmedaille als bester dunkler Doppelbock der Welt / Bronze für das Märzen-Bier „Anno 1050“ / Große Freude in der Brauerei.

Die Konkurrenz für die Weltenburger Biere war in diesem Jahr so groß wie nie zuvor: 146 Braumeister, Biersommeliers und renommierte Bierkenner aus rund 30 Nationen bewerteten in diesem Jahr 2.483 Biere aus 51 Ländern, nochmals fast 200 mehr als 2018. Davon kam weniger als die Hälfte der Biere aus Deutschland.

Die übrigen Teilnehmer kamen aus ganz Europa, Asien, Afrika sowie Nord- und Südamerika. Ausrichter des renommierten Wettbewerbs ist der Verband der Privaten Brauereien. In jeder der 67 Kategorien — so genannte „Bierstile“ europäischer Brauart — vergaben die Tester jeweils nur drei Medaillen. Die Weltenburger Biere überzeugten die Juroren sowohl bei der Optik, bei Schaum, Geruch, Geschmack und in ihrer sortentypischen Ausprägung.

Die Prämierung sei vor allem auch eine Auszeichnung für die gesamte Mannschaft der Brauerei, die jeden Tag ihr Bestes gebe, um Brauspezialitäten höchster Qualität herzustellen. Gleichzeitig seien die beiden „Beer Stars“ auch ein Ansporn für Braumeister Ludwig Mederer und seine Brauerkollegen: „Wir setzen auch weiterhin auf große Handwerkstradition und unsere bewährten Zutaten wie die Weltenburger Hefe, den Hallertauer Hopfen und das kristallklare Brauwasser aus unserem eigenen Brunnen.“