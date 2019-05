Regensburg: Betrunkener springt in die Donau und will dann nicht gerettet werden

Am Mittwoch, den 01.05.2019, gegen 19:00 Uhr, sprang ein stark alkoholisierter Mann von der Jahninsel in die Donau. Ein Rettungsschwimmer der anwesenden DLRG sprang hinterher, um den 29jährigen aus dem Wasser zu bringen. Zurück an Land begann der Mann ihn und weitere Rettungskräfte zu beleidigen. Auch die hinzukommenden Polizeibeamten beschimpfte er. Als er erneut versuchte in die Donau zu gelangen, wurde dies durch die Beamten verhindert.

Da der Uneinsichtige inzwischen deutlich unterkühlt war, wurde er zur medizinischen Versorgung in ein Regensburger Krankenhaus verbracht. Auf dem Weg begann der Patient um sich zu treten. Hierdurch wurde ein Polizeibeamter, der den Transport begleitete, leicht verletzt.

Den Aggressor erwartet nun ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte.

Polizeimeldung