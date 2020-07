Regensburg: Betrunkener Radfahrer fährt laut singend in Polizeikontrolle

Sonntagnacht ist Polizisten in der Donaustaufer Straße in Regensburg ein Mann aufgefallen, der Schlangenlinien gefahren ist und dabei lautstark gesungen hat.

Am 26.07.2020, gegen 01.00 Uhr, beobachtete eine Polizeistreife einen 25jährigen Regensburger dabei, wie er mit seinem Fahrrad in Schlangenlinien die Donaustaufer Straße befuhr und dabei aus voller Kehle sang. Die Beamten wollten den deutschen Staatsangehörigen einer Verkehrskontrolle unterziehen, aber er flüchtete in eine Seitenstraße, sobald er die Polizei entdeckte.

Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten den Mann später entdecken, obwohl er sich in einem Busch versteckt hatte. Bei einem Alkoholtest bei der PI Nord erzielte er einen Wert von über 1,6 Promille, womit auch er im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit war.

Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und ließen beim Fahrer eine Blutentnahme durchführen.

Polizeiinspektion Regensburg Nord / MB