Regensburg: Betrunkene Autofahrer unterwegs

Gleich drei Verkehrsteilnehmer mussten von Beamten der Polizeiinspektion Regensburg Nord in der Nacht von Samstag auf Sonntag aus dem Verkehr gezogen werden, nachdem sie zu tief ins Glas geschaut hatten.

Im Umfeld der Regensburger Dult mussten zwei Fahrradfahrer zur Blutentnahme gebeten werden. Sie waren nach dem Dultbesuch aufgrund ihrer unsicheren Fahrweise aufgefallen. Sowohl den 30-jährigen Donaustaufer als auch den 62-jährigen Regensburger erwarten nun Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr. In diesem Zusammenhang wird durch die Polizei nochmals eindringlich darauf hingewiesen, dass Fahrradfahrer ab 1,6 Promille als absolut fahruntüchtig gelten und sich im Falle des Fahrens mit dem Radl strafbar machen.

Am Sonntagmorgen gegen 04.00 Uhr betrug der Alkoholwert eines 38jährigen Pfaffenhofeners knapp 1 Promille, als er in der Nordgaustraße einer Kontrolle unterzogen wurde. Den VW-Lenker erwartet nun ein Bußgeld von mindestens 500 Euro, 2 Punkte in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Regensburg Nord