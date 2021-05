Regensburg: Betrügerin nutzt Hilfsbereitschaft von Rentnerin aus – Zeugen gesucht

Am Mittwochvormittag wurde eine Rentnerin vor einem Supermarkt in Regensburg von einer bislang unbekannten Frau betrogen. Diese sprach die Dame an und bat um Hilfe. Die Seniorin gab ihr daraufhin Bargeld und Schmuck. Die Polizei sucht Zeugen.

Am 19.05.2021 gegen 10:30 Uhr wurde eine 77-jährige Regensburgerin vor einem Supermarkt in der Brandlberger Straße 100 von einer unbekannten Dame angesprochen. Diese schilderte eine Notlage und bat die Rentnerin um Hilfe. Die 77-Jährige gab ihr daraufhin Bargeld und Schmuck.

Täterbeschreibung

Die Täterin war etwa 55 Jahre alt,

160 cm groß und

kräftig.

Sie sprach in russischer Sprache mit der Geschädigten und

trug eine beige Jacke und

eine schwarze Stoffhose.

Die Polizeiinspektion Regensburg Nord ermittelt wegen Betrugs und nimmt Hinweise unter der Nummer 0941/506-2221 entgegen.

Die Polizei rät:

Überlegen Sie genau, wenn Fremde von ihrer Not erzählen: Warum wenden sich diese Leute beispielsweise nicht an Verwandte oder Freunde, sondern gerade an mich?

Zeigen oder erklären Sie niemandem, wo Sie Geld oder Wertgegenstände aufbewahren.

Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen eine Kontaktaufnahme verdächtig vorkommt.

PI Regensburg Nord/MB