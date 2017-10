Regensburg: Bayerische Meisterschaften im Roller Derby

Erstmalig finden in Regensburg am 11. und 12. November in der Clermont-Ferrand-Sporthalle die Bayerischen Meisterschaften im Flat Track Roller Derby statt.

Dafür kommen insgesamt fünf Teams aus ganz Bayern in die Donaustadt: aus Nürnberg „Sucker Punch“, aus Augsburg „Rolling Thunder“, aus München „Munich Dynamite“ und die „Municorns“ sowie das gastgebende Team, das „Rolling Rat Pack“ aus Regensburg.

Am Samstag wird sich in Qualifikationsspielen gemessen. Die führenden Teams werden am Sonntag in zwei offiziellen Bouts um die Treppchenplätze spielen.

CS