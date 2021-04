Regensburg: Baumpflegearbeiten – Sperrung am 29. und 30. April 2021 in Dechbetten

Baumpflegearbeiten in Dechbetten führen am 29. und 30. April 2021 zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Aufgrund von Baumpflegearbeiten am 29. und 30. April 2021 muss der Bereich am Dechbettener Weinberg, Ecke Bergackerweg 1, an beiden Tagen stundenweise für den Verkehr vollständig gesperrt werden. Die Baumpflegearbeiten werden jeweils von 8 bis 12 Uhr sowie am 29. April 2021 von 12.30 bis 15 Uhr und am 30. April 2021 von 12.30 bis 14 Uhr durchgeführt. Notwendig sind diese Maßnahmen, da ohne sie die Verkehrssicherheit nicht mehr gewährleistet wäre.

Die Stadt Regensburg bittet für die Beeinträchtigungen um Verständnis.