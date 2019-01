Regensburg: Baumfällarbeiten gestartet – auch im Dörnbergpark

In der Stadt Regensburg sind die Baumfällarbeiten gestartet. Bis zum 28. Februar, dem gesetzlichen Beginn der Volgelschutzzeit, will die Stadt rund 222 Bäume fällen. Als Ausgleich werden mehrere hundert neue Bäume gepflanzt.

155 dieser Bäume müssen gefällt werden, weil sie in einem so schlechten Gesundheitszustand sind, dass die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben ist. 80 davon fallen unter die Baumschutzverordnung. In der Mehrzahl weisen die Bäume Krankheiten oder Morschungen auf. Häufig sind sie von holzzerstörenden Pilzen wie zum Beispiel dem Brandkrustenpilz oder dem Hallimasch befallen. Der Holzabbau durch verschiedene Pilzarten kann zu durchaus erheblichen Problemen für die Stand- oder Bruchsicherheit der Bäume führen. Für die Bevölkerung entstehen dann nicht mehr zu vertretende Gefährdungen.