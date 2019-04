Regensburg: Baumarktdieb legt Ware zur Abholung bereit – Hinweise gesucht

Bereits in der Nacht von Samstag, 30.03.2019, auf Sonntag, 31.03.2019, stellte ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes bereitgelegtes Diebesgut und einen verdächtigen PKW auf dem Gelände eines Baumarktparkplatzes fest.

Zwischen 23:00 Uhr und 03:35 Uhr ist der blaue Ford Focus mit Essener Zulassung, also der Kennung „E“, auf der Parkfläche festgestellt worden. Daneben war eine Bohrmaschine abgelegt. Bei der weiteren Nachschau am Morgen, ist weiteres bereitgelegtes Diebesgut in der Umzäunung des Geschäfts in der Bajuwarenstraße festgestellt worden. Insgesamt sind Waren mit einem Wert von etwa 1000 Euro zur Entwendung vorbereitet worden. Das Fahrzeug war als gestohlen gemeldet und ist sichergestellt worden.

Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen und erhofft sich Hinweise: Wer hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag und auch bereits während des Samstags Personen im fraglichen Bereich festgestellt, die mit dem blauen Ford Focus und dem bereitgestellten Diebesgut in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise werden unter der Rufnummer 0941/506-2888 entgegen genommen.

Polizeimeldung