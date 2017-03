Am Mittwoch, den 15.03.2017, gegen 19:00 Uhr, fuhr eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin mit ihrem weißen Fiat in die Einfahrt zum Parkplatz des Gartencenters in der Bajuwarenstraße. Hierbei fuhr sie mit dem rechten hinteren Reifen über den Fuß eines Passanten, der auf dem Gehweg in östlicher Richtung unterwegs war. Der Fußgänger wurde hierdurch leicht verletzt. Die Pkw-Fahrerin setzte ihren Weg fort, ohne anzuhalten.

Die Pkw-Fahrerin und Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit der PI Regensburg Süd unter Tel. 0941/506-2001 in Verbindung zu setzten.

PM/MB