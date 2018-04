Regensburg: Bäckerei-Scheibe eingeschlagen und Zigaretten entwendet

Am Freitagvormittag (06.04.) haben sich mehrere Personen bei örtlichen Polizeiinspektion in Kelheim und Nittendorf gemeldet und diese über verdächtige Anrufe in Kenntnis gesetzt. …

Am Freitagvormittag (06.04.) haben sich mehrere Personen bei örtlichen Polizeiinspektion in Kelheim und Nittendorf gemeldet und diese über verdächtige Anrufe in Kenntnis gesetzt. …

Anrufe durch falsche Polizisten im Bereich Hemau, Ihrlerstein und Riedenburg Am Freitagvormittag (06.04.) haben sich mehrere Personen bei örtlichen Polizeiinspektion in Kelheim und Nittendorf gemeldet und diese über verdächtige Anrufe in Kenntnis gesetzt. …

Anrufe durch falsche Polizisten im Bereich Hemau, Ihrlerstein und Riedenburg Am Freitagvormittag (06.04.) haben sich mehrere Personen bei örtlichen Polizeiinspektion in Kelheim und Nittendorf gemeldet und diese über verdächtige Anrufe in Kenntnis gesetzt. …

Anrufe durch falsche Polizisten im Bereich Hemau, Ihrlerstein und Riedenburg Am Freitagvormittag (06.04.) haben sich mehrere Personen bei örtlichen Polizeiinspektion in Kelheim und Nittendorf gemeldet und diese über verdächtige Anrufe in Kenntnis gesetzt. …