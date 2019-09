Regensburg: Babysitter brauchen Verstärkung

Der Baby- und Kindersitterdienst Regensburg braucht Verstärkung.

Viele Familien in Stadt und Landkreis Regensburg suchen nach geeigneten Babysittern. Dafür gibt es den Baby- und Kindersitterdienst Regensburg. Aktuell werden neue Babysitter gesucht. Eine zweitägige Schulung am 12. und 19. Oktober qualifiziert dafür. Neben der erfolgreichen Teilnahme an der Schulung, inklusive Erste-Hilfe-Kurs am Kind, müssen die Babysitter ein Führungszeugnis ohne Eintragung vorlegen.

Um dem ständig wechselnden Bedarf der Eltern gerecht zu werden, suchen die Kooperationspartner wieder neue Interessierte für die nebenberufliche Tätigkeit als Babysitter. Besonders geeignet sind Schülerinnen, Auszubildende oder Studierende, die sich nebenbei etwas Geld verdienen möchten. Aber auch erfahrene Familienfrauen, die sich gerne um die Kinder anderer kümmern, sind herzlich willkommen. Dreimal jährlich organisieren die Kooperationspartner Qualifizierungskurse für Babysitter. Der nächste Kurs findet am 12.10.2019 (medbo Bezirksklinikum Regensburg) und 19.10.2019 (Bayerisches Rotes Kreuz) statt. Anmeldung erfolgt über die vhs Regensburger Land. Es handelt sich dabei um eine zweitägige Weiterbildung, bei der angehende Babysitter auf ihre Aufgabe vorbereitet werden. Folgende Inhalte werden bei der Schulung vermittelt:

Aufgaben eines Baby- und Kindersitters

Entwicklung des Kindes

Der erste Kontakt

Wickeln, Füttern, Pflegen

Kinder sinnvoll und altersgerecht beschäftigen, spielen, basteln, singen

Rechte und Pflichten des Babysitters

Schwierige Situationen beim Babysitten meistern

Problemlösungen in Fallbeispielen

Gefahren und Unfälle vermeiden

Erste Hilfe am Kind

Im Anschluss besteht für die Teilnehmenden die Möglichkeit, ihre Kontaktdaten in der Vermittlungskartei des Baby- und Kindersitterdienstes aufnehmen zu lassen und den kostenlosen Vermittlungsservice zu nutzen. Weitere Fragen dazu beantworten die Ansprechpartnerinnen von Stadt und Landkreis Regensburg. Interessierte Babysitter, die bereits einen entsprechenden Kurs absolviert haben und in die Vermittlungskartei aufgenommen werden möchten, können sich auch an den Baby- und Kindersitterdienst Regensburg wenden.

Qualifizierungskurse für angehende Babysitter

Samstag, 12. Oktober 2019, 9 bis 18 Uhr, Babysitten allgemein: Pädagogische, praktische und rechtliche Informationen; medbo Bezirksklinikum Regensburg, Universitätsstraße 84, 93053 Regensburg, Haus 40 a (UG)#

Samstag, 19. Oktober 2019, 9 bis 16.30 Uhr, Erste Hilfe am Kind; Bayerisches Rotes Kreuz, Kreisverband Regensburg, Hoher-Kreuz-Weg 7, 93055 Regensburg, 3. Stock, Eingang 6 (über Parkplätze)

Samstag, 18. Januar 2020, 9 bis 18 Uhr, Babysitten allgemein: Pädagogische, praktische und rechtliche Informationen; Amt für Tagesbetreuung von Kindern, Domplatz 3, 93047 Regensburg, Eingang über Gebäuderückseite, EG rechts

Samstag, 25. Januar 2020, 9 bis 16.30 Uhr, Erste Hilfe am Kind; Bayerisches Rotes Kreuz, Kreisverband Regensburg, Hoher-Kreuz-Weg 7, 93055 Regensburg, 3. Stock, Eingang 6 (über Parkplätze)

Kursgebühr: 20 Euro inkl. Skript

MWi