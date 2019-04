Heute Vormittag ist ein Autofahrer im Regensburger Westen in eine Hausmauer gekracht. Zuvor hatte er die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Erstmeldungen zufolge hat sich der Mann glücklicherweise nur leicht verletzt. Der Unfall ereignete sich in der Nähe des Melanchthonheims. Rettungswägen, Polizei und Feuerwehr sind noch an der Unglücksstelle.

Von Lukas Sendtner