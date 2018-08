Regensburg: Aus dem Urlaub zurückgekommen – und das Auto war weg!

Diebe waren in der Zeit von 14.08.2018, 21.30 Uhr, bis 15.08.2018, 07.00 Uhr, am Brandlberg bei der dortigen Kapelle unterwegs. In diesem Bereich fand ein Fest des Männer- und …

Diebe waren in der Zeit von 14.08.2018, 21.30 Uhr, bis 15.08.2018, 07.00 Uhr, am Brandlberg bei der dortigen Kapelle unterwegs. In diesem Bereich fand ein Fest des Männer- und …

Regensburg: Unbekannte stehlen mehrere Träger Bier aus Kühlwagen Diebe waren in der Zeit von 14.08.2018, 21.30 Uhr, bis 15.08.2018, 07.00 Uhr, am Brandlberg bei der dortigen Kapelle unterwegs. In diesem Bereich fand ein Fest des Männer- und …

Regensburg: Unbekannte stehlen mehrere Träger Bier aus Kühlwagen Diebe waren in der Zeit von 14.08.2018, 21.30 Uhr, bis 15.08.2018, 07.00 Uhr, am Brandlberg bei der dortigen Kapelle unterwegs. In diesem Bereich fand ein Fest des Männer- und …

Regensburg: Unbekannte stehlen mehrere Träger Bier aus Kühlwagen Diebe waren in der Zeit von 14.08.2018, 21.30 Uhr, bis 15.08.2018, 07.00 Uhr, am Brandlberg bei der dortigen Kapelle unterwegs. In diesem Bereich fand ein Fest des Männer- und …

Ein Großaufgebot der Feuerwehr wurde am 11.08.2018, gegen 13.20 Uhr aufgrund eines Brandes in einer Werkstatt in Eltheim, Gemeindebereich Barbing, alarmiert. Der Eigentümer …

Ein Großaufgebot der Feuerwehr wurde am 11.08.2018, gegen 13.20 Uhr aufgrund eines Brandes in einer Werkstatt in Eltheim, Gemeindebereich Barbing, alarmiert. Der Eigentümer …

Bei Barbing hat eine Werkstatthalle gebrannt Ein Großaufgebot der Feuerwehr wurde am 11.08.2018, gegen 13.20 Uhr aufgrund eines Brandes in einer Werkstatt in Eltheim, Gemeindebereich Barbing, alarmiert. Der Eigentümer …

Bei Barbing hat eine Werkstatthalle gebrannt Ein Großaufgebot der Feuerwehr wurde am 11.08.2018, gegen 13.20 Uhr aufgrund eines Brandes in einer Werkstatt in Eltheim, Gemeindebereich Barbing, alarmiert. Der Eigentümer …

Bei Barbing hat eine Werkstatthalle gebrannt Ein Großaufgebot der Feuerwehr wurde am 11.08.2018, gegen 13.20 Uhr aufgrund eines Brandes in einer Werkstatt in Eltheim, Gemeindebereich Barbing, alarmiert. Der Eigentümer …