Regensburg: App „Corona Check Screening“ veröffentlicht

Die App „Corona Check Screening“ bietet ein schnelles Covid19-Selbst-Screening. Bei der Entwicklung dieser App sind Wissenschaftler und Entwickler der medbo Regensburg beteiligt gewesen. Sie wissen nicht genau, ob sie vielleicht Corona haben? Dann leitet sie die App mit einfachen Fragen zu einer Handlungsempfehlung.

Der universitäre Forschungsverbund Regensburg/Würzburg/Ulm hat gemeinsam mit demBayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) und der LA2 GmbHeine neuartige App entwickelt.

Die Corona Check App richtet sich an alle, die vermuten oder abschätzen wollen, ob sie eine Covid19-Symptomatik haben. „Wir wollen damit vor allem die Telefon-Hotlines der Krankenhäuser und Gesundheitsämter entlasten“, erklärt Dr. Winfried Schlee, einer der Regensburger Entwickler.

Der Test stellt sieben Fragen für ein Selbst-Screening und am Ende bekommt der Benutzer ein Ergebnis mit konkreten Handlungsanweisungen. Die Logik der Fragen und auch der Auswertung orientiert sich an der Logik des Robert-Koch-Instituts (RKI) und des LGL Bayern. Bei Änderungen wird auch die App sofort angepasst.

Weiter bietet die App eine Bibliothek mit Tipps, wie man sich selbst und andere schützen kann. Es gibt viele Ratschlägen, mit denen man das Infektionsrisiko reduzieren kann und einer kleinen Erklärung, warum der Tipp sinnvoll ist. „Die Pandemie-Situation ist gerade sehr dynamisch. Ständig gibt es Änderungen bei den Regelungen und auch neue Erkenntnisse zum Coronavirus selbst“, erläutert Dr. Schlee. Über einen Ticker werden die allerwichtigsten Informationen für den Nutzer zusammenfasst und Hilfsangebote kommuniziert. Hier arbeiten die Entwickler ganz eng mit dem LGL Bayern zusammen.

Die Corona Check App ist keine App zum Nachverfolgen von Kontaktpersonen. Bei der Corona Check App erfolgt grundsätzlich keine Speicherung personenbezogener Daten wie Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, IP-Adresse, Telefonnummer, SIM-Karte oder der Name des Telefons. Es werden insbesondere auch keine Daten aus dem Speicher des Smartphones ausgelesen und keiner Daten an die Gesundheitsämter weitergeleitet.

Die App findet man unter: www.coronacheck.science

Sie können auch im Apple Store oder Google Play Store nach der App „Corona Check Screening“ suchen.

Pressemitteilung medbo Regensburg