Regensburg: Anpfiff für das Fußballbuch ,,Janas großer Traum“

Die Schreibwerkstatt der Clermont-Ferrand-Mittelschule Regensburg startet mit ,,Janas großer Traum“ ihr eigenes Buchprojekt. Protagonistin Jana will darin Sportjournalistin werden. Ab August kann die Geschichte im Taschenbuchformat nachgelesen werden.

Schulrektor Manfred Lehner gab am 12. Februar um 10:00 Uhr den Anpfiff für das Buchprojekt ,,Janas großer Traum“. Zahlreiche Ehrengäste kamen zu der Veranstaltung auf der die Schreibwerkstatt-Mannschaft und Projektleiterin Heidrun Faltermeier ihr Jugendbuchprojekt einem breiten Publikum vorstellten. In den kommenden Wochen werden die Jungen und Mädchen der 5. und 6. Jahrgangsstufe zusammen mit Heidrun Faltermeier und dem Buchautor und Sportjournalisten Julien Wolff, Janas Geschichte entwickeln. Staatsminister Bernd Sibler, Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst, lobte in einer Videogrußbotschaft das Engagement der jungen Autoren.

Der Lese-Kick ist mir eine große Herzensangelegenheit! In den vergangenen sechs Jahren konnten wir damit schon viele Schülerinnen und Schüler in ganz Bayern für zwei meiner liebsten Freizeitbeschäftigungen begeistern: Lesen und Fußball. Die Clermont-Ferrand-Mittelschule Regensburg zeigt jetzt, was aus diesem Projekt und dieser wunderbaren Kombination entstehen kann. Die Schreibwerkstatt und die Unterstützung von echten Profis des SSV Jahn Regensburg beeindrucken mich sehr. – Bernd Sibler, Staatsminister für Wissenschaft und Kunst.

Die 12-jährige Protagonistin Jana versucht in die Fußstapfen ihres bekannten Vorbildes Julien Wolff zu treten und als Junior-Sportjournalistin ein Profifußballspiel ihres Heimvereins SSV Jahn Regensburg zu moderieren und zu kommentieren. Bis August 2020 soll die Geschichte in Taschenbuchformat nachzulesen sein. Die Fußballprofis des Jahn Regensburg werden die jungen Autoren dabei vor Ort bei einem Heimspiel mit wichtigen Hintergrundinformationen zum Thema Profifußball versorgen.