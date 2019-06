Regensburg: Aggresisiver Bettler außer Rand und Band

Am Samstag zur Mittagszeit bettelte ein 27-jähriger Landkreisbewohner im Bereich Am Brixener Hof / Königsstraße aggressiv Passanten um Kleingeld an. Hierbei stellte er sich ihnen sogar in den Weg und ließ sie erst weitergehen, wenn sie einen kleinen „Wegezoll“ entrichtet hatten. Dies konnte von einem Zivilbeamten der PI Regensburg Süd beobachtet und mit Hilfe einer Funkstreife unterbunden werden. Während der Personalienfeststellung wurde der Mann gegenüber den Beamten immer aggressiver und drohte ihnen sogar Schläge an. Da nicht zu erwarten war, dass die Person sein Handeln unterlassen würde und sich kaum auf den Beinen halten konnte, wurde er von den Polizeibeamten in Gewahrsam genommen. Hiergegen leistete er erheblichen Widerstand und beleidigte die Beamten mit diversen Kraftausdrücken. Selbst bei seiner Entlassung aus der Arrestzelle ein paar Stunden später versuchte er nochmals einem Polizeibeamten mit der Faust ins Gesicht zu schlagen. Seine erneuten Beleidigungen gipfelten darin, dass er den Beamten auf offener Straße vor der Polizeiinspektion Regensburg Süd das entblößte Gesäß entgegenstreckte.

Passanten, die am 22.06.2019 gegen 12.00 Uhr im Bereich Königsstraße / Am Brixener Hof von einem jungen Mann um Bargeld angebettelt wurden, werden gebeten, sich bei der PI Regensburg Süd (T: 0941-506 2001) zu melden.

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Regensburg Süd