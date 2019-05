Regensburg: 66-Jähriger vermist – Suche erfolgreich!

In Regensburg wird seit heute morgen ein 66-jähriger Mann vermisst. Nach dem Mann wurde auch mit einem Hubschrauber gesucht. Am späten Abend haben Einsatzkräfte den Vermissten gefunden.

Update 23:40 Uhr:

Gegen 22:35 Uhr konnte der Vermisste durch Kräfte der Feuerwehr, nördlich des Wasserwerkes Regensburg/Sallern im vermuteten Suchbereich aufgefunden werden. Der Mann ist den Umständen entsprechen wohlauf/dehydriert und wird ärztlich versorgt.

Ein besonderer Dank gilt allen Einsatzkräften, namentlich den vielen ehrenamtlichen Suchkräften !

Hier die Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Oberpfalz:

Am Samstag, 18.05.2019, gegen 08:45 Uhr wurde über Angehörige mitgeteilt, dass sich ein 66-jähriger Regensburger an unbekannter Örtlichkeit im Freien, in gesundheitlich angeschlagenem, namentlich immobilem, nicht aber lebensbedrohlichem Zustand befindet.

Der Mann konnte durch die Polizei über sein Mobilfunktelefon erreicht werden. Eine Nennung oder belastbare Beschreibung seines Aufenthalts war nicht in Erfahrung zu bringen.

Eine technische Maßnahme ergab einen mutmaßlichen Aufenthalt im Norden von Regensburg. Die Zuziehung eines Hubschraubers ergab einen Aufenthalt, mutmaßlich im erweiterten Bereich Regensburg Nord, Sallermühle. Im gestuften Einsatzfortgang wurde dann weitere Ortungstechnik angefordert. Ein näher eingrenzbarer Standort ergab sich nicht. Das Endgerät ist seit dem frühen Abend nicht mehr erreichbar.

Die weitere Suche erfolgt mit Flächensuchhunden und umliegenden Feuerwehren mit etwa 50 Einsatzkräften.