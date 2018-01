Regensburg: 60-Jähriger nach Arbeitsunfall gestorben

Vergangenen Donnerstag kam es zu einem Arbeitsunfall in einer Regensburger Brauerei. Ein Mitarbeiter atmete vermutlich giftige Gase ein und verstarb wenige Tag später im Krankenhaus. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Bereits am 04.01.2018 ereignete sich ein folgenschwerer Arbeitsunfall in den Räumlichkeiten einer Brauerei in Regensburg. Ein Mitarbeiter stieg am besagten Donnerstag in einen Metalltank um von dort einen Gegenstand herauszuholen.

Unglücklicherweise gelang dem 60-jährigen Mann, der mittels Leiter in die Anlage gestiegen war, der Aufstieg nicht mehr rechtzeitig. Er atmete, so der derzeitig Ermittlungsstand, giftige Gase ein, die sich in dem vier Meter tiefen Tank befanden.

Der bewusstlos gewordene Mann konnte erst mit Hilfe der alarmierten Feuerwehr aus dem Tank geborgen werden. Er wurde umgehend zur ärztlichen Behandlung in das Uniklinikum Regensburg verbracht. Dort erlag der Mann am Dienstag seinen Verletzungen.

Zur Klärung der genauen Umstände, wie es zu dem vermutlich tragischen Unfall kommen konnte, hat die Kriminalpolizei Regensburg die Ermittlungen aufgenommen.

