Regensburg: 50.000 Euro aus der Weihnachtscharity für vier gemeinnützige Projekte

12.500 Euro für Verein für helfende Hunde e.V.

Zusammen mit Regensburgs Landrätin Tanja Schweiger hat der Stiftungsvorstand jetzt einen Spendenscheck über 12.500 Euro an die Vertreter vom Verein für helfende Hunde e.V., Martin Schneider, Sandra Polan und Tanja Cochran, überreicht. Mit der Spende will der Verein mit Sitz in Regenstauf verschiedene Projekte in der Stadt und im Landkreis Regensburg umsetzen. Ein Teil fließt in den Ausbau des Projekts „Assistenzhunde willkommen“. Zudem will der Verein die Ausbildung eines Familienhundes zum Assistenzhund unterstützen. Weiters soll das Projekt der ehrenamtlich tiergestützten Arbeit in der Stadt und im Landkreis gefördert werden. Aktuell erarbeitet der Verein hierfür ein nachhaltiges Begleithundeprojekt für Schulen. www.rote-pfote.de