Regensburg: 250-Kilogramm-Bombe in Wiener Straße

Am Donnerstag, 23.07.2020, gegen 10:15 Uhr, wurde in Regensburg in der Wiener Straße bei Sondierungsarbeiten eine Fliegerbombe aus dem zweiten Weltkrieg aufgefunden.

Es handelt sich um eine amerikanische 250 kg-Fliegerbombe. Sie ist zerschellt, jedoch geht derzeit von ihr keine akute Gefahr aus. Die Entschärfung muss noch heute erfolgen. Der Sperrradius beträgt nach derzeitigem Stand 300 m. Betroffen ist das Gebiet um den Regensburger Westhafen.

Die Einsatzleitung vor Ort hat die Polizeiinspektion Regensburg Süd übernommen.

Polizeipräsidium Oberpfalz / MB