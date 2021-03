Regensburg: 24-Jähriger Mann von zwei Männern eingesperrt und verprügelt – 34-Jähriger wird sexuell übergriffig!

Zunächst wurde er mit einem Messer verletzt, dann eingesperrt und bestohlen! Zudem ist es zu einem sexuellen Übergriff gekommen. Bereits am vergangenen Wochenende wurde ein 24-Jähriger in seiner Wohnung in Regensburg von zwei Männern in seiner eigenen Wohnung misshandelt. Die beiden mutmaßlichen Täter sitzen mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Polizei geht davon aus, dass sich der Geschädigte und ein 20-jähriger Tatverdächtiger in einer Wohnung im innerstädtischen Bereich von Regensburg getroffen haben. Dort wartete auch ein 34-jähriger Tatverdächtiger. Die Beiden forderten von dem Opfer Tabak, schlugen und traten dabei unvermittelt auf diesen ein. Der Geschädigte wehrte sich, woraufhin ihn die beiden Tatverdächtigen eingesperrt haben.

Im weiteren Verlauf bedrohten ihn die beiden Männer mit einem Messer und verletzten ihn auch damit. Zudem wurden ihm persönliche Gegenstände aus dem Geldbeutel entwendet. Während der 34-jährige Tatverdächtige mit dem Geschädigten in seiner Wohnung verblieb, versuchte der 20-Jährige unter Einsatz der zuvor erlangten EC-Karte des Geschädigten Geld zu erlangen.

Zudem ist es zu einem sexuellen Übergriff des 34-Jährigen auf den Geschädigten gekommen. Später konnte sich der junge Mann aus der Wohnung befreien und hat sich zwei Tage später in ärztliche Behandlung begeben.

Am 17.03.2021 wurde der Sachverhalt der Polizei bekannt, die umgehend Ermittlungen gegen die beiden Tatverdächtigen einleitete. Diese konnten noch am gleichen Tag durch die Polizei festgenommen werden.

Ein Ermittlungsrichter, dem die Beiden vorgeführt wurden, erließ gestern, 18.03.2021, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl. Die Männer befinden sich mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Regensburg dauern an.

