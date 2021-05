Regensburg: 19. Mai und 22. Mai – Testen am Impfbus der Malteser möglich

Am 19.05 und 22.05 steht der Impfbus der Malteser am Neupfarrplatz zum Testen zur Verfügung.

Der Impfbus der Malteser steht zum Testen am Mittwoch, 19. Mai 2021 und am Samstag, 22. Mai 2021 jeweils von 9 bis 16 Uhr am Neupfarrplatz. Der Schnelltest wird kostenfrei durchgeführt. An den übrigen Tagen in der kommenden Woche ist der Bus für Impfeinsätze verplant.

Eine Übersicht zu weiteren Schnellteststationen in Regensburg unter www.regensburg.de/schnelltestmoeglichkeiten.