Regensburg: 10 Jahre Jugendbauhütte der Deutschen Stiftung Denkmalschutz

Vor zehn Jahren wurde auf Initiative der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD) die Jugendbauhütte Regensburg in der Trägerschaft der Internationalen Jugendgemeinschaftsdienste (ijgd) gegründet. Aus diesem Grund findet am Freitag, den 7. Juni 2019 von 12.00 Uhr bis 15.00 Uhr ein kleiner Festakt in der Königlichen Villa, Adolf-Schmetzer-Straße 1 in 93055 Regensburg, dem Sitz der Dienststelle Regensburg des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege statt.

Grußworte halten Generalkonservator Professor Mathias Pfeil, die Bürgermeisterin der Stadt Regensburg Gertrud Maltz-Schwarzfischer, der stellvertretende Bezirkstagspräsident Thomas Thumann und der stellvertretende Landrat Willi Hogger. Die Festrede hält Lutz Heitmüller, Vorstand der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Für den musikalischen Rahmen sorgt die Big Band des Bezirks Oberpfalz. Eine Podiumsdiskussion mit Freiwilligen der Jugendbauhütte Regensburg, der ijgd-Geschäftsführung sowie Vertretern der Einsatzstellen und Unterstützern der Jugendbauhütte ermöglicht ein umfassendes und wirklichkeitsnahes Portrait des Freiwilligen Sozialen Jahres in der Denkmalpflege.

Zusätzlich informiert eine Ausstellung über die Projekte der Jugendbauhütte in den vergangenen zehn Jahren, etwa die Wiederherstellung des mit einem Preis ausgezeichneten Backhauses in Geyern, das Projekt einer Fensterverglasung in der Kapelle der Cadolzburg oder das Projekt Regensburger Burgfrieden. Stände mit historischem Handwerk demonstrieren die erworbenen Fertigkeiten der jungen Menschen und zahlreiche Teilnehmer früherer Jahre machen den Erfolg der Jugendbauhütte auch im direkten Gespräch sichtbar.