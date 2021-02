Regensburg: 1.500 Euro „finanzieller Rückenwind“ für Ihr Projekt zugunsten von Kindern und Jugendlichen

In den Regionen der bayernhafen-Standorte – unter anderem auch Regensburg – gibt es viele gemeinnützige Vereine, die sich für Kinder und Jugendliche einsetzen. Mit dem Spendenwettbewerb bayernhafen rückenwind unterstützt bayernhafen jedes Jahr soziale Projekte zugunsten von Kindern und Jugendlichen sollen mit jeweils 1.500 Euro. Insgesamt spendet bayernhafen 15.000 Euro.

Bis Ende März 2021 können sich wieder bayerische Vereine, Organisationen, Einrichtungen und Initiativen direkt bei bayernhafen mit ihren Vorhaben bewerben. Die rückenwind-Jury wählt im Anschluss aus den eingereichten Projekten und Ideen erneut zehn Projekte aus, die dann jeweils 1.500 Euro „finanziellen Rückenwind“ erhalten.

Die Vielfalt an engagierten Aktionen und Initiativen in den bayernhafen-Regionen zeigen auch die Gewinner-Projekte des vergangenen Jahres: So gehörten unter anderem neuer Lesestoff für eine Schulbücherei in Regensburg oder ein 3D-Drucker für eine Passauer Bildungsinitiative zu den zehn ausgezeichneten Projekten.

„Die bayernhafen-Standorte leisten einen wesentlichen Beitrag zur wirtschaftlichen und nachhaltigen Entwicklung der Region. Mit dem Spendenwettbewerb unterstreichen wir unsere gesellschaftliche Verantwortung“, sagt bayernhafen-Geschäftsführer Joachim Zimmermann „Jetzt heißt es wieder: Leinen los für Ihre Bewerbungen. Wir freuen uns darauf, auch dieses Mal viele großartige Projekte und Aktionen für Kinder und Jugendliche zu unterstützen.“

Wer kann sich bewerben?

Bewerbungen von bayerischen Vereinen, Organisationen, Einrichtungen und Initiativen zugunsten von Kindern und Jugendlichen werden entgegen genommen. Auch Krippen, Kitas, Kindergärten, Horte, Grund- und weiterführende Schulen können teilnehmen, wenn sie über einen als gemeinnützig anerkannten Träger- bzw. Förderverein verfügen. Jeder Verein, jede Organisation, Einrichtung oder Initiative kann nur mit einem Projekt teilnehmen, um eine Spende zu erhalten.

Wie bewerben Sie sich?

Senden Sie einfach eine Beschreibung Ihres Projekts oder Ihrer Idee, für die Sie Ihren Gewinn nutzen möchten. Ihre Bewerbung sollte folgende Fragen beantworten:

Name und Adresse des Vereins, der Organisation, der Einrichtung oder der Initiative

Kontaktdaten der Ansprechpartnerin oder des Ansprechpartners für den Spendenwettbewerb

Beschreibung Ihres Projekts und Verwendung des Spendenpreises

Gewünschte Förderhöhe

Ihr Projekt hat sogar einen Bezug zum Thema Hafen / Wasserstraße / Logistik? Toll! Auch das interessiert uns natürlich, ist aber keine Bedingung für eine Teilnahme.

Bewerbung ab sofort möglich

Interessierte Organisationen können sich mit einer Beschreibung ihres Projekts oder ihrer Idee noch bis zum 31. März 2021 im Internet, per E-Mail oder per Post bewerben.

Im Internet unter: www.bayernhafen.de/rueckenwind

Per E-Mail an: rueckenwind@bayernhafen.de

Per Post an:

Bayernhafen GmbH & Co. KG

Spendenwettbewerb rückenwind

Linzer Straße 6

93055 Regensburg

Weitere Informationen zum Spendenwettbewerb und Teilnahmebedingungen unter www.bayernhafen.de/rueckenwind

bayernhafen/MB