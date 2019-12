Am Donnerstag werden in Bayern Regen, Schneefall und Glätte erwartet. Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge können oberhalb von 400 Metern bis zu fünf Zentimeter Neuschnee fallen. Besonders am Vormittag sind die Straßen in Bayern glatt.

Die Polizei berichtet von einer erhöhten Zahl an wetterbedingten Unfällen. Die Temperaturen liegen zwischen 0 und 5 Grad. In der Nacht zum Freitag wird es erneut frostig. Es werden Tiefsttemperaturen von bis zu minus 6 Grad in den Alpen erwartet.

dpa