Raum Regensburg: Weitere Schulklassen in Quarantäne

Der Landkreis Regensburg informiert über aktuelle Quarantänemaßnahmen in der Stadt und im Landkreis Regensburg. Wegen aufgetretener Covid-19-Infektionsfälle sind mehrere Schulen von Quarantänemaßnahmen betroffen.

Erst am gestrigen Montag hatte der Landkreis über aktuelle Quarantänemaßnahmen informiert. Insgesamt waren Klassen an fünf Schulen in Stadt und Landkreis betroffen.

Die neuen Fälle im Raum Regensburg (20.10.)

Berufliches Schulzentrum Matthäus Runtinger, Regensburg : eine Klasse in Quarantäne bis einschließlich 26. Oktober, eine Klasse in Quarantäne bis einschließlich 28. Oktober, eine Klasse und zwei Lehrkräfte in Quarantäne bis einschließlich 29. Oktober.

eine Klasse in Quarantäne bis einschließlich 26. Oktober, eine Klasse in Quarantäne bis einschließlich 28. Oktober, eine Klasse und zwei Lehrkräfte in Quarantäne bis einschließlich 29. Oktober. Realschule Neutraubling: eine Klasse in Quarantäne bis einschließlich 28. Oktober, eine Klasse im Fach Religion in Quarantäne bis einschließlich 27. Oktober.

Vom Gesundheitsamt Regensburg wurden alle notwendigen Maßnahmen in die Wege geleitet.

Mitteilung Landkreis Regensburg

Corona-Fälle in Ostbayern

Hier finden Sie eine Übersicht zu den aktuellen RKI-Zahlen aus Ostbayern.

Video: Corona-Maßnahmen in der Stadt Regensburg

MF