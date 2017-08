Raum Regensburg: Störung bei Vodafone

Eine großflächige Störung im Raum Regensburg hat dazu geführt, dass am Dienstagabend tausende Regensburger ohne Internet, Kabelfernsehen und Festnetz-Telefon auskommen mussten. Der Anbieter „vodafone“ registrierte am Abend einen enormen Anstieg an Beschwerden und bat, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Die Rede war von einem Totalausfall. Laut Mittelbayerischer Zeitung sei ein sieben Kilometer langer Kabelbrand der Deutschen Bahn bei Neumarkt in der Oberpfalz für das Problem verantwortlich. Wann genau die Störung wieder behoben sein wird, ist noch unklar. Am Mittwochmorgen mussten aber weiterhin viele Ostbayern mit den Einschränkungen auskommen.

LH