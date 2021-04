Raum Regensburg: Quarantänemaßnahmen an mehreren Schulen und Kitas

Der Landkreis Regensburg informiert über Quarantänemaßnahmen, die wegen aufgetretener COVID-19-Infektionsfälle an mehreren Schulen und Kindergärten neu gelten. Von den neuerlichen Maßnahmen sind vier Einrichtungen betroffen. In zwei Fällen ist je eine Klasse in Quarantäne, einmal ist eine Klasse und eine Wahlfach-Gruppe in Quarantäne und im Kindergarten St. Leonhard Regensburg sind zwei Gruppen betroffen.

Bereits am Montag hatte der Landkreis mehrere Einrichtungen bekannt gegeben, die neu von Quarantänemaßnahmen betroffen waren.

Die weitere Meldung aus dem Landratsamt Regensburg:

St. Vincent E-Schule, Regensburg: Notbetreuung einer Klasse

Notbetreuung einer Klasse Pater-Rupert-Mayer-Zentrum Regensburg: eine Klasse

eine Klasse FOS/BOS Regensburg: eine Klasse und eine Wahlfach-Gruppe

eine Klasse und eine Wahlfach-Gruppe Kindergarten St. Leonhard Regensburg: zwei Gruppen

Informationen zu Corona im Landkreis Regensburg finden Sie auf https://www.landkreis-regensburg.de/unser-landkreis/aktuelles/coronavirus/corona-im-landkreis/.

Pressemitteilung / MF