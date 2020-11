Raum Regensburg: An diesen Schulen und Kitas gelten Quarantäne-Maßnahmen

Das Landratsamt des Landkreises Regensburg informiert über aktuelle Corona-Quarantänemaßnahmen in Stadt und Landkreis Regensburg. Bei mehreren Einrichtungen sind Gruppen, beziehungsweise Klassen in Quarantäne. Im Haus für Kinder in Schierling betreffen unterschiedliche Quarantäne-Maßnahmen insgesamt vier Gruppen.

Bereits am Mittwoch (11.11.) hatte der Landkreis über aktuelle Infektionsfälle und damit verbundene Quarantänemaßnahmen informiert.

Die aktuelle Mitteilung aus dem Landkreis (12.11.)

Wegen aufgetretener COVID-19-Infektionsfälle sind folgende Schulen und Kindertageseinrichtungen von Quarantänemaßnahmen betroffen:

Haus für Kinder Bunte Au Schierling: eine Gruppe in Quarantäne bis einschließlich 23. November 2020, eine Gruppe in Quarantäne bis einschließlich 24. November 2020, zwei Gruppen in Quarantäne bis einschließlich 13. November 2020

Kath. Kindergarten Arche Noah Regenstauf: eine Gruppe in Quarantäne bis einschließlich 13. November 2020

Städtische Berufsschule I Regensburg: eine Klasse in Quarantäne bis einschließlich 23. November 2020

Grundschule Ramspau: eine Klasse in Quarantäne bis einschließlich 13. November 2020

Max-Ulrich-von-Drechsel-Realschule Regenstauf: eine Klasse in Quarantäne bis einschließlich 25. November 2020

Pressemitteilung Landkreis Regensburg / MF