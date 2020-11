Raum Regensburg: An diesen Schulen sind derzeit Klassen in Corona-Quarantäne

Das Landratsamt des Landkreises Regensburg informiert über den aktuellen Stand zu Infektionsfällen an Schulen und Kitas. So sind laut Landratsamt neun Schulen und Kindertagesstätten betroffen. In den meisten Fällen ist eine je eine Klasse oder Gruppe in Quarantäne. Am Goethe-Gymnasium in Regensburg sind zwei Klassen betroffen, an anderen Schulen nur einzelne Schülerinnen und Schüler.

Die Pressemitteilung

Wegen aufgetretener COVID-19-Infektionsfälle sind folgende Schulen und Kindertageseinrichtungen von Quarantänemaßnahmen betroffen:

Goethe-Gymnasium Regensburg: zwei Klassen in Quarantäne bis einschließlich 13. November

zwei Klassen in Quarantäne bis einschließlich 13. November Berufsfachschule für Kinderpflege Regensburg: mehrere Schülerinnen und Schüler in Quarantäne bis einschließlich 12. November

mehrere Schülerinnen und Schüler in Quarantäne bis einschließlich 12. November Berufliches Schulzentrum Matthäus Runtinger Regensburg: eine Klasse in Quarantäne bis einschließlich 12. November

eine Klasse in Quarantäne bis einschließlich 12. November Berufliche Oberschule Regensburg: eine Klasse in Quarantäne bis einschließlich 13. November 2020

eine Klasse in Quarantäne bis einschließlich 13. November 2020 Bambino Kinderhaus am Pater-Rupert-Mayer-Zentrum Regensburg: eine Gruppe in Quarantäne bis einschließlich 16. November 2020

eine Gruppe in Quarantäne bis einschließlich 16. November 2020 Kindertagesstätte Dreirad, Regensburg: eine Gruppe in Quarantäne bis einschließlich 16. November 2020

eine Gruppe in Quarantäne bis einschließlich 16. November 2020 Kinderhaus Wiesent: eine Gruppe in Quarantäne bis einschließlich 16. November 2020

eine Gruppe in Quarantäne bis einschließlich 16. November 2020 Mittelschule Regenstauf: mehrere Schüler in Quarantäne bis einschließlich 9. November 2020

mehrere Schüler in Quarantäne bis einschließlich 9. November 2020 St.-Marien-Gymnasium Regensburg: eine Klasse in Quarantäne bis einschließlich 11. November 2020

Vom Gesundheitsamt Regensburg wurden jeweils alle notwendigen Maßnahmen in die Wege geleitet.

Pressemitteilung / MF