Raum Regensburg: Aktuelle Quarantänemaßnahmen an Schulen und Kitas

Das Landratsamt des Landkreises Regensburg informiert über aktuelle Quarantänemaßnahmen in Stadt und Landkreis Regensburg. So sind insgesamt 14 Einrichtungen in der Stadt und im Landkreis von solchen Maßnahmen neu betroffen. In den meisten Fällen sind nur jeweils eine, beziehungsweise eine halbe Klasse beziehungsweise Gruppe in Quarantäne. In manchen Einrichtungen sind zwei Klassen, beziehungsweise zwei halbe Klassen von den Quarantänemaßnahmen betroffen. Von Seiten des Landkreises heißt es, die nötigen Maßnahmen seien durch das Gesundheitsamt in die Wege geleitet worden.