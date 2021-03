Raum Regensburg: Aktuelle COVID-Quarantänemaßnahmen an Schulen und Kitas

Das Landratsamt Regensburg informiert über Quarantänemaßnahmen in Stadt und Landkreis Regensburg. Insgesamt sind sieben Einrichtungen neu betroffen. Bereits am Mittwoch hatte der Landkreis über derartige Maßnahmen in Schulen und Kitas informiert.

Die Mitteilung aus dem Landkreis Regensburg

Wegen aufgetretener COVID-19-Infektionsfälle sind folgende Schulen und Kindertageseinrichtungen von Quarantänemaßnahmen zum Stand heute neu betroffen:

Kath. Kindergarten St. Raphael Hemau: eine Gruppe in Quarantäne

eine Gruppe in Quarantäne Städtischer Kinderhort Haydnstraße Regensburg: eine Gruppe in Quarantäne

eine Gruppe in Quarantäne Grundschule Napoleonstein Regensburg: eine halbe Klasse und eine ganze Klasse in Quarantäne

eine halbe Klasse und eine ganze Klasse in Quarantäne Grundschule Pestalozzi Regensburg: dreimal eine halbe Klasse sowie eine Mittagsbetreuungsgruppe in Quarantäne

dreimal eine halbe Klasse sowie eine Mittagsbetreuungsgruppe in Quarantäne Grundschule Königswiesen Regensburg: eine halbe Klasse in Quarantäne

eine halbe Klasse in Quarantäne BSZ Matthäus Runtinger Regensburg: eine halbe Klasse und eine ganze Klasse in Quarantäne

eine halbe Klasse und eine ganze Klasse in Quarantäne Städtische Berufsschule II Regensburg: eine Klasse in Quarantäne

Vom Gesundheitsamt Regensburg wurden jeweils alle notwendigen Maßnahmen in die Wege geleitet.

Informationen zu Corona im Landkreis Regensburg finden Sie auf https://www.landkreis-regensburg.de/unser-landkreis/aktuelles/coronavirus/corona-im-landkreis/.

Pressemitteilung / MF