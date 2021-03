Raum Regensburg: Aktuelle Corona-Maßnahmen in Schulen und Kitas

Das Landratsamt des Landkreises Regensburg berichtet über aktuelle Infektionsfälle an Schulen und Kindertagesstätten im Raum Regensburg. Stand Montag (8. März) sind insgesamt 12 Einrichtungen in Stadt und Landkreis Regensburg betroffen. In fast allen Fällen ist jeweils eine Kita-Gruppe, beziehungsweise eine Klasse oder die Mittagsbetreuung in Quarantäne. Eine Ausnahme bildet jedoch die Grundschule Königswiesen in Regensburg. Hier sind zwei Klassen und die Mittagsbetreuung aufgrund aufgetretener Infektionsfälle in Quarantäne geschickt worden.

Laut Landkreis sind durch das Gesundheitsamt alle notwendigen Maßnahmen in die Wege geleitet worden.

Die Mitteilung aus dem Landratsamt Regensburg

Wegen aufgetretener COVID-19-Infektionsfälle sind folgende Schulen und Kindertageseinrichtungen von Quarantänemaßnahmen zum Stand heute neu betroffen:

Kath. Kindergarten St. Nikolaus Pfakofen: eine Gruppe in Quarantäne

eine Gruppe in Quarantäne Kita St. Josef Hagelstadt: eine Gruppe in Quarantäne

eine Gruppe in Quarantäne Städtischer Kinderhort Haydnstraße Regensburg: eine Gruppe in Quarantäne

eine Gruppe in Quarantäne Grundschule Lappersdorf: eine Klasse in Quarantäne

eine Klasse in Quarantäne Grundschule Königswiesen Regensburg: zwei Klassen und Mittagsbetreuung in Quarantäne

Mittagsbetreuung in Quarantäne Grundschule Pestalozzi Regensburg: eine Klasse in Quarantäne

Vom Gesundheitsamt Regensburg wurden jeweils alle notwendigen Maßnahmen in die Wege geleitet.

Mitteillung Landkreis Regensburg / MF