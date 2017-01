Eigentlich wollte eine 46-jährige Regensburgerin um kurz vor sechs Uhr morgens am Neujahrstag nur in die Arbeit gehen. Doch dann hat sich ihr ein 24-jähriger Mann in der Kumpfmühler Straße in den Weg gestellt – sie mit Gewalt in einen Hauseingang gezogen – und dort sexuell missbraucht.

Kurz nach der Tat konnte die Polizei den mutmaßlichen Täter aber schon festnehmen. Es handelt sich um einen pakistanischen Staatsangehörigen. Der Mann sitzt derzeit in Untersuchungshaft.