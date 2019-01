Raphael Fössinger verlängert bei den Eisbären bis 2021

Die Eisbären Regensburg und Torhüter Raphael Fössinger haben sich vorzeitig über eine Vertragsverlängerung bis 2021 geeinigt.

Der in Kufstein geborene Torhüter besitzt seit dieser Spielzeit einen deutschen Pass und absolviert aktuell seine erste Profisaison in Deutschland. Über den Nachwuchs der Starbulls Rosenheim landete der 19-jährige 2016 in Regensburg und gehörte seither zu den Leistungsträgern in der DNL-Mannschaft des EV Regensburg. In der laufenden Saison stand der Linksfänger bisher 10-mal auf dem Eis und konnte im gestrigen Derby in Weiden seinen ersten Shutout feiern. Seine Fangquote liegt bei 2,96 bei 86,7 % gehaltener Schüsse.

Raphael Fössinger zu seiner Vertragsverlängerung: „Ich freue mich sehr weiterhin in Regensburg Eishockey spielen zu dürfen. Für mich war relativ schnell klar, dass ich weiterhin in Regensburg bleiben will, da mit den tollen Fans und der schönen Stadt bzw. dem Umfeld optimale Bedingungen herrschen.“