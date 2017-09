„Rama dama“ – Müllsammelaktionen im Landkreis Regensburg

Im Landkreis Regensburg wird etwas für die Umwelt – und gegen deren Verschmutzung – getan. Wie die Wasserwacht Ortsgruppe Regenstauf mitteilt, will man am Samstag (16.9) Müll sammeln und Gewässer sowie Wiesen „winterfein“ machen. Auch in Hemau steht eine solche Sammelaktion an. Hier treten Blaulichtkids und FF-Jugend Hemau bereits am heutigen Freitag (15.9) an.

Die Müllsammelaktionen und deren Organisatoren können auch noch unterstützt werden. Hier finden Sie die Daten der beiden Aktionen im Landkreis:

Wasserwachtjugend der Ortsgruppe Regenstauf:

Samstag, 16. September 2017

zwischen 14:00 und 16:00 Uhr

am Diesenbachersteg in Regenstauf

„Der Landkreis räumt auf“ in Hemau

Freitag, 15.September 2017

ab 17.00 Uhr

Parkplatz „Waldbad Hemau“, Waldbadstraße in Hemau

In Hemau werden die Teilnehmer von Landrätin Tanja Schweiger und Bürgermeister Johann Pollinger begrüßt.

Pressemitteilungen/MF