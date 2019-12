Querfeldein aus dem Stau: Video sorgt für Diskussion

Am Samstag haben sich ein paar Autofahrer auf der A3 bei Regensburg nicht in den Stau stellen wollen. Stattdessen sind einige einfach über eine Wiese abgehauen! Auf einem Video sieht man, wie sie den matschigen Umweg in Kauf nehmen und den Hang herunterbrettern, um auf den Grasser Weg zu kommen.

Laut Verkehrspolizei ist die Wiese an dieser Stelle komplett von Sträuchern befreit worden, um den Autobahnausbau vorzubereiten. Deswegen haben die Autofahrer diese nicht erlaubte Abfahrt nehmen können. Die Polizei ermittelt. Allerdings ist das schwierig, weil man die Kennzeichen auf dem Video nur schwer erkennt.