Puttenhausen: Frontalzusammenstoß mit drei Leichtverletzten

Er habe sich nur schützen wollen, so verteidigt sich ein 56-Jähriger, da er zu einem Streit mit dem Vermieter eine Axt gegen diesen wendete. Am Samstagnachmittag kam es …

Er habe sich nur schützen wollen, so verteidigt sich ein 56-Jähriger, da er zu einem Streit mit dem Vermieter eine Axt gegen diesen wendete. Am Samstagnachmittag kam es …

Attenhofen: Mieter „verteidigt“ sich mit Axt gegen Vermieter Er habe sich nur schützen wollen, so verteidigt sich ein 56-Jähriger, da er zu einem Streit mit dem Vermieter eine Axt gegen diesen wendete. Am Samstagnachmittag kam es …

Attenhofen: Mieter „verteidigt“ sich mit Axt gegen Vermieter Er habe sich nur schützen wollen, so verteidigt sich ein 56-Jähriger, da er zu einem Streit mit dem Vermieter eine Axt gegen diesen wendete. Am Samstagnachmittag kam es …

Attenhofen: Mieter „verteidigt“ sich mit Axt gegen Vermieter Er habe sich nur schützen wollen, so verteidigt sich ein 56-Jähriger, da er zu einem Streit mit dem Vermieter eine Axt gegen diesen wendete. Am Samstagnachmittag kam es …

Da er einen vorfahrtsberechtigten Autofahrer übersah, stief ein 28-Jähriger in Mainburg mit diesem zusammen. Verletzt wurde niemand. Am Samstagabend fuhr ein 28-jähriger …

Da er einen vorfahrtsberechtigten Autofahrer übersah, stief ein 28-Jähriger in Mainburg mit diesem zusammen. Verletzt wurde niemand. Am Samstagabend fuhr ein 28-jähriger …

Mainburg: Verkehrsunfall mit 9.000 Euro Schaden Da er einen vorfahrtsberechtigten Autofahrer übersah, stief ein 28-Jähriger in Mainburg mit diesem zusammen. Verletzt wurde niemand. Am Samstagabend fuhr ein 28-jähriger …

Mainburg: Verkehrsunfall mit 9.000 Euro Schaden Da er einen vorfahrtsberechtigten Autofahrer übersah, stief ein 28-Jähriger in Mainburg mit diesem zusammen. Verletzt wurde niemand. Am Samstagabend fuhr ein 28-jähriger …

Mainburg: Verkehrsunfall mit 9.000 Euro Schaden Da er einen vorfahrtsberechtigten Autofahrer übersah, stief ein 28-Jähriger in Mainburg mit diesem zusammen. Verletzt wurde niemand. Am Samstagabend fuhr ein 28-jähriger …

Gemütlich mit einem warmen Kirschkern-Kissen um den Nacken auf die Couch – so hatte sich eine Frau in Langquaid wahrscheinlich ihren Abend vorgestellt, doch daraus wurde …

Gemütlich mit einem warmen Kirschkern-Kissen um den Nacken auf die Couch – so hatte sich eine Frau in Langquaid wahrscheinlich ihren Abend vorgestellt, doch daraus wurde …

Langquaid: Mikrowelle fängt Feuer Gemütlich mit einem warmen Kirschkern-Kissen um den Nacken auf die Couch – so hatte sich eine Frau in Langquaid wahrscheinlich ihren Abend vorgestellt, doch daraus wurde …

Langquaid: Mikrowelle fängt Feuer Gemütlich mit einem warmen Kirschkern-Kissen um den Nacken auf die Couch – so hatte sich eine Frau in Langquaid wahrscheinlich ihren Abend vorgestellt, doch daraus wurde …

Langquaid: Mikrowelle fängt Feuer Gemütlich mit einem warmen Kirschkern-Kissen um den Nacken auf die Couch – so hatte sich eine Frau in Langquaid wahrscheinlich ihren Abend vorgestellt, doch daraus wurde …

Zu einem Fontalzusammenstoß kam es am Samstagabend auf Höhe Schwaighausen, die drei Fahrzeuginsassen wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht. Am Samstagabend, 11.11.17, …

Zu einem Fontalzusammenstoß kam es am Samstagabend auf Höhe Schwaighausen, die drei Fahrzeuginsassen wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht. Am Samstagabend, 11.11.17, …

Schwaighausen: Frontalzusammenstoß mit drei Verletzten Zu einem Fontalzusammenstoß kam es am Samstagabend auf Höhe Schwaighausen, die drei Fahrzeuginsassen wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht. Am Samstagabend, 11.11.17, …

Schwaighausen: Frontalzusammenstoß mit drei Verletzten Zu einem Fontalzusammenstoß kam es am Samstagabend auf Höhe Schwaighausen, die drei Fahrzeuginsassen wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht. Am Samstagabend, 11.11.17, …

Schwaighausen: Frontalzusammenstoß mit drei Verletzten Zu einem Fontalzusammenstoß kam es am Samstagabend auf Höhe Schwaighausen, die drei Fahrzeuginsassen wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht. Am Samstagabend, 11.11.17, …