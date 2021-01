Pressekonferenz ab 13 Uhr: Kabinett berät über Corona-Lage, Impfungen und Schulbetrieb

Am Dienstag, 12.01.21 trifft sich das Bayerische Kabinett und berät sich über die aktuelle Corona-Lage. Die Ergebnisse werden um 13 Uhr in einer Pressekonferenz vorgestellt.

Das bayerische Kabinett kommt am Dienstag (10.00 Uhr) zu seiner zweiten Sitzung in diesem Jahr zusammen. Im Mittelpunkt steht erneut die Corona-Krise - seit Montag gelten auch in Bayern nochmals verschärfte Regeln zur Bekämpfung der Pandemie. Insbesondere soll es um die begonnenen Impfungen gegen das Coronavirus und den neuerlichen Distanz-Schulbetrieb gehen. Darüber wollen nach der Sitzung Ministerpräsident Markus Söder, Gesundheitsminister Klaus Holetschek (beide CSU) und Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) informieren. Für Holetschek ist es die erste Kabinettssitzung als Minister - er hat Melanie Huml (CSU) abgelöst, die nun Europaministerin in der Staatskanzlei ist.

Die Pressekonferenz wird als Live-Stream übertragen, unter anderem über die Internetseite www.bayern.de, auf YouTube (youtube.com/bayern) und Facebook (facebook.com/bayern).

dpa/MB

Debatte um Impfpflicht für Pflegekräfte

Ein Punkt könnte die Impfpflicht für Pflegekräfte in Alten- und Pflegeheimen sein. «Wir müssen uns überlegen, ob wir für die besonders hochsensiblen Bereiche, das sind die Alten- und Pflegeheime, den Schutz besonders erhöhen», sagte Söder am Dienstagmorgen im ZDF-«Morgenmagazin». Wenn man höre und lese, dass sich dort wenige Pflegekräfte impfen lassen wollten, müsse man darüber diskutieren. «Der deutsche Ethikrat sollte sich damit beschäftigen», sagte Söder. Zuvor hatte sich der CSU-Chef bereits in der «Süddeutschen Zeitung» (Dienstag) entsprechend geäußert.

Die angestoßene Debatte über eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen kommt aus Sicht des Deutschen Städtetags zu früh. Er verstehe zwar, dass man auf die Idee komme, sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetags, Helmut Dedy, im SWR2-«Tagesgespräch». Gerade in den Pflegeheimen habe man eine ausgeprägte Impfzurückhaltung, teilweise seien dort nur 30 Prozent der Beschäftigten bereit, sich impfen zu lassen. «Ich glaube trotzdem, dass der Gedanke zur falschen Zeit kommt», sagte er.

Söder bekräftigte zudem seine Forderung nach einer «nationalen Pharma-Allianz», um die Produktion von Corona-Impfstoff zu erhöhen. «Nicht die bestellten Dosen sind das Problem, sondern die Produktion», sagte er im ZDF. Deutschland sei ein Pharma-Land. Es müsse möglich sein, mehr Produktionsstätten zu mobilisieren, die Impfstoff für Deutschland und Europa herstellen könnten.

