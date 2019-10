Postbauer-Heng: Schüsse auf Katzen – Hinweise gesucht

Die Polizei in Neumarkt sucht Zeugen, nachdem in den vergangenen Tagen mehrfach auf Katzen geschossen wurde, beziehungsweise Tiere vermisst werden. Eine am 18. Oktober verschwundene Katze war heute (25.10.) wieder zurückgekehrt und war durch einen Schuss schwer verletzt.

Die Polizeimeldung:

Wie bereits mitgeteilt, wurde die Katze einer geschädigten Anwohnerin der Tübinger Straße in Postbauer-Heng, am 09.10.2019 in der Zeit von 07.15 Uhr bis 14.45 Uhr angeschossen. Die Katze wurde hierbei schwer verletzt und musste notoperiert werden. Bei der OP wurde ein kleinkalibriges Geschoss entfernt. Eine weitere Katze im Bereich der Raiffeisenstraße in Postbauer-Heng wird seit 01.10.2019 vermisst.

Am 25.10.2019 ging bei hiesiger die Mitteilung einer weiteren Geschädigten ein, deren Katze seit 18.10.2019 verschwunden war und heute, Freitag, den 25.10.2019 verletzt nach Hause kam. Auch diese Katze wurde durch einen Durchschuss schwer verletzt.

Die Polizeiinspektion Neumarkt bittet wegen des obigen Sachverhalts um Hinweise aus der Bevölkerung 09181/4885-0.

Polizeimeldung/MF