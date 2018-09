Polizei: „Von einer friedlichen Dult war heuer wenig erkennbar“

Beim Brand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Roith bei Mintraching am heutigen Nachmittag wurden zwei Hallen komplett zerstört. Das Feuer wurde heute, 08.09.2018, gegen …

Beim Brand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Roith bei Mintraching am heutigen Nachmittag wurden zwei Hallen komplett zerstört. Das Feuer wurde heute, 08.09.2018, gegen …

Mehrere Hunderttausend Euro Schaden: Zwei Hallen nach Brand komplett zerstört Beim Brand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Roith bei Mintraching am heutigen Nachmittag wurden zwei Hallen komplett zerstört. Das Feuer wurde heute, 08.09.2018, gegen …

Mehrere Hunderttausend Euro Schaden: Zwei Hallen nach Brand komplett zerstört Beim Brand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Roith bei Mintraching am heutigen Nachmittag wurden zwei Hallen komplett zerstört. Das Feuer wurde heute, 08.09.2018, gegen …

Mehrere Hunderttausend Euro Schaden: Zwei Hallen nach Brand komplett zerstört Beim Brand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Roith bei Mintraching am heutigen Nachmittag wurden zwei Hallen komplett zerstört. Das Feuer wurde heute, 08.09.2018, gegen …