Polizei: Tipps gegen Fahrraddiebstahl

Der Frühling ist da, die Natur ergrünt und die Temperaturen werden milder. Deshalb sind auch wieder mehr Fahrradfahrer unterwegs. Allerdings beginnt im Mai leider auch die Hauptzeit für Diebe, die es auf das Fortbewegungsmittel abgesehen haben. Der Polizei gibt deshalb ein paar Tipps, damit sie noch möglichst lange Freude an Ihrem Fahrrad haben.

In Zeiten der Corona-Pandemie wird die Wichtigkeit des Fahrrads für Freizeit und Alltag noch deutlich sichtbarer. Die warme Jahreszeit lockt jetzt wieder vermehrt Fahrradfahrer auf die Straße. Die Freude am Fahren verfliegt allerdings schnell durch den Diebstahl des Drahtesels. Die Polizei Oberpfalz möchte die aktuellen Entwicklungen darstellen und Fahrradbesitzern Tipps zum Schutz gegen Diebstahl geben.

In den letzten 10 Jahren schwankten die Zahlen des Fahrraddiebstahls in der Oberpfalz jährlich. Waren es 2019 noch 2.083 Fälle, so fiel die Zahl 2020 um 8.6 % auf 1.903 Taten. Zeitgleich stieg die Aufklärungsquote in diesem Deliktsbereich von 15,3 % (2019) auf 21,0 % (2020).

Die Hochzeit der Diebstähle liegt vor allem in den warmen Monaten zwischen Mai und Oktober. Um diesem Trend entgegen zu wirken, setzt die Polizei Oberpfalz unter anderem auf Prävention und möchte Fahrradbesitzern Tipps an die Hand geben, um nicht Opfer eines Diebstahls zu werden.

Richtige Sicherung – Auswahl von Schlössern

Vor allem sichtbare Abschreckung schützt vor Fahrradklau. Dafür eignen sich insbesondere stabile Bügelschlösser und Panzerkabel. Je teurer und leichter ein Rad ist, umso schwerer und teurer sollte auch ein adäquates Schloss sein.

Entscheiden Sie sich bei Ketten, Bügeln und Schlössern in jedem Fall für „geprüfte Qualität“ und für hochwertiges Material wie durchgehärteten Spezialstahl und massive Schließsysteme.

Fahrrad immer anschließen, nicht nur abschließen

Schließen Sie den Fahrradrahmen immer an einen festen Fahrradständer oder einen anderen fest verankerten Gegenstand an. Auch wenn Sie nur kurz abwesend sind. Nur das Vorder- und Hinterrad zu blockieren, reicht als Schutz vor Dieben nicht aus. Diese können blockierte Fahrräder mühelos wegtragen oder verladen. Das gilt auch für das Abstellen von Fahrrädern in Fahrradabstellräumen.

Meiden Sie dunkle Ecken, einsame Plätze oder schlecht einsehbare Straßen. Auch die Öffentlichkeit kann vor Dieben schützen.

Im Treppenhaus und Keller gilt: Schließen Sie Ihr Fahrrad immer an beziehungsweise ein. Ist dies nicht möglich, schließen Sie einfach mehrere Räder aneinander und achten Sie darauf, dass die Zugangstüren abgeschlossen sind.

Fahrradteile (Vorder- und Hinterrad) ebenfalls sichern

Sichern Sie auch einzelne Fahrradteile wie das Vorder- und Hinterrad, indem Sie diese zum Beispiel gemeinsam mit dem Rahmen an einem festen Gegenstand anschließen.

Fahrrad-Diebstahlschutz mit GPS-Tracking

Eine weitere Möglichkeit Fahrräder gegen Diebstahl zu schützen, ist das Anbringen eines versteckten Senders am Rad. Diese Sender, so genannte GPS-Tracker, alarmieren den Besitzer per SMS auf das Mobiltelefon, wenn das abgestellte Fahrrad bewegt wird. Zudem übermitteln sie laufend den aktuellen Standort des Fahrrads.

Wird ein Rad gestohlen, erfährt der Besitzer über den Sender den Standort seines Rades. Er sollte sich aber niemals allein auf die Suche nach seinem Drahtesel machen, sondern unbedingt die Polizei einschalten. GPS-Systeme eignen sich besonders für Elektrofahrräder.

Sie sollten über folgende Alarmfunktionen verfügen:

· Der Standort des Rades sollte über das Mobiltelefon angezeigt werden.

· Wenn das Rad bewegt wird, sendet der GPS-Tracker einen Alarm an das Mobiltelefon des Besitzers.

· Wenn das Rad einen zuvor festgelegten Umkreis (Geo-Fence) verlässt, löst der GPS-Tracker Alarm aus.

Und wenn das Fahrrad doch mal weg ist?

Erstatten Sie möglichst schnell Anzeige bei der Polizei. Ein polizeilicher Fahrradpass hilft, gestohlene Räder zweifelsfrei zu identifizieren, den Täter zu überführen und den rechtmäßigen Eigentümer ausfindig zu machen. Im Pass sind neben Rahmennummer und Codierung auch Name und Anschrift des Radbesitzers notiert. Darüber hinaus gehört ein Foto des Fahrrads dazu. Der vollständig ausgefüllte Pass sollte sicher aufbewahrt werden.

Den Fahrradpass gibt es als Printversion, aber auch als kostenlose App für iPhones sowie Android-Smartphones.

Link zum Faltblatt „Räder richtig sichern“ der Polizei, inkl. Fahrradpass als Printversion:

https://www.polizei-beratung.de/fileadmin/Medien/025-FB-Raeder-richtig-sichern.pdf

Link zum Fahrradpass als App:

https://www.polizei.bayern.de/oberpfalz/schuetzenvorbeugen/kriminalitaet/alltag/index.html/224387

Polizeipräsidium Oberpfalz / MeS